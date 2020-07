Aviso de tempo quente prolongado até domingo na Madeira

O protector solar, o chapéu e os óculos de sol continuarão a fazer parte da indumentária dos madeirenses. O tempo quente e seco vai continuar na Madeira, pelo menos até ao próximo domingo.

O aviso amarelo que tinha sido emitido no início da semana acaba de ser prolongado até às 17 horas do dia 12 de Julho, domingo, de acordo com a última actualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A persistência de valores elevados de temperatura, em especial a máxima, vigorou até ao final da tarde desta quinta-feira, mas entendeu o IPMA prolongar o aviso meteorológico de tempo quente para a Costa Sul e Regiões Montanhosas.

Com os termómetros a subirem até perto dos 30 graus celsius, renovam-se os conselhos para ingerir muita água, para a necessidade de se manter hidratado, em especial os idosos e as crianças, e de manter o protector solar, os óculos de sol e o chapéu na indumentária.

O tempo quente e seco tem dominado a previsão geral para esta semana no arquipélago da Madeira.

Essencialmente sob a influência do anticiclone dos Açores, centrado de modo a permitir o transporte e presença de ar quente e seco na Região, o delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, admite que até ao final da semana o tempo deverá apresentar-se “em geral céu pouco nublado nas regiões costeiras, em especial na costa sul da Madeira e pontualmente nublado nas regiões montanhosas da Madeira e em Porto Santo”.

O meteorologista faz notar que as temperaturas mais elevadas deverão fazer-se sentir sobre a costa sul da ilha da Madeira, enquanto a humidade relativa do ar poderá atingir valores muito baixos nas terras altas.

“Na costa sul, em particular entre a Calheta e o Funchal e nas zonas sobranceiras, a temperatura máxima do ar deverá variar entre 27 e 30 graus centígrados e a humidade relativa do ar, nas regiões montanhosas, será baixa, temporariamente abaixo dos 30 por cento”, regista.

Com o tempo de Verão instalado, esperam-se mais noites tropicais (temperaturas mínimas acima dos 20 graus centígrados), sobretudo nas zonas costeiras do arquipélago.

Ao calor e à baixa humidade, atenção ao vento, que esta quinta e sexta-feira poderá ‘soprar’ forte, mistura que pode ser ‘explosiva’ face ao risco de incêndio.

“O vento será em geral fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste, podendo ser moderado a forte (30 a 40 km/h) nos dias 9 e 10 de Julho (quinta-feira e sexta-feira) nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e no Porto Santo”, avisa.

Nesta época de praia o mar merece sempre atenções redobradas. Os modelos de previsão do IPMA sugere que “a altura significativa das ondas deverá variar entre 0,5 e 2,5 metros” nas zonas costeiras de Porto Santo e da Madeira.