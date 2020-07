Micaela Abreu não passou à fase seguinte do programa 'A Batalha dos Jurados'

Micaela Abreu não passou à fase seguinte do programa da RTP1 'A Batalha dos Jurados'. A cantora madeirense, que fazia parte da equipa de Sofia Escobar, interpretou 'Nella Fantasia'.

Após a actuação de ontem, a vencedora do 'Got Talent Portugal', em 2016, foi bastante elogiada pelo júri. Manuel Moura dos Santos disse que era "uma extraordinária intérprete e uma grande cantora", assumindo publicamente que era seu fã e que tem acompanhado o seu percurso. Rendida ao seu talento, Cuca Roseta afirmou que a cantora madeirense "parecia um anjo a cantar" e que era detentora de "um timbre lindíssimo".

No entanto, na hora de votar, recebeu apenas o voto do público e não do júri, constituído por Pedro Tochas, Sofia Escobar, Manuel Moura dos Santos e Cuca Roseta.

Recorde-se que Micaela Abreu integrou o elenco de 32 ex-concorrentes de temporadas anteriores do 'Got Talent Portugal', onde tentou conquistar um lugar numa das semifinais.

Actualmente, a cantora madeirense está a frequentar o curso BMus - Bachelor of music in Vocal Studies na Royal Academy of Music, em Londres.