Micaela Abreu participa este domingo no programa 'A Batalha dos Jurados'

A cantora madeirense Micaela Abreu participa hoje, pelas 21h30, no programa 'A Batalha dos Jurados' da RTP1. Um programa que consiste, tal como o próprio nome indica, numa batalha entre jurados.

Foram seleccionados 32 ex-concorrentes de temporadas anteriores do 'Got Talent Portugal', que agora se juntam a diferentes jurados.



A votação funciona de forma diferente. Antes de cada duelo abrem as votações com os respectivos números de telefone e as pessoas têm meia hora para votar. Existem os votos do júri e do público. Quem tiver mais votos, passará para a fase seguinte.

A cantora madeirense conta com o voto de todos para chegar às semi-finais.

Recorde-se que Micaela Abreu venceu o 'Got Talent Portugal', em 2016, com o tema 'Over The Rainbow'.