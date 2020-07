Parque infantil da Quinta Magnólia reabre com novas atractividades

O parque infantil da Quinta Magnólia reabre amanhã, dia 18 de Julho, com novidades. Aproveitando o encerramento por motivos de força maior relacionados com a pandemia da covid-19, a PATRIRAM procedeu a intervenções de beneficiação deste espaço e introduziu novas atractividades para os mais pequenos.

Este espaço reabre, assim, com todas as medidas de segurança e de prevenção contra a infecção. No espaço estão identificadas as zonas de entrada e saída, bem como todos os procedimentos a seguir para que os mais novos e os familiares que os acompanham, possam usufruir do espaço em segurança.

Desde a sua reabertura que a Quinta Magnólia tem sido muito visitada por famílias, que ali procuram diversão para todos. Nesse sentido, e aproveitando o período em que esteve encerrado por causa da covid-19, a PATRIRAM dedicou-se a dotar este espaço de mais alguns equipamentos, destinados especialmente a crianças a partir dos dois anos.

Face à grande utilização que sempre registou, houve ainda uma opção de substituição da relva por um pavimento amortecedor em aglomerado de borracha com resinas, apenas nas zonas envolventes dos equipamentos, muito mais resistente ao desgaste do que a relva, criando-se, assim, uma espécie de ‘ilhas’ em volta dos equipamentos, apenas até ao limite das suas áreas de segurança, mantendo-se o relvado nas restantes áreas do parque.

Recorde-se que o Governo Regional decretou a reabertura dos parques infantis na Região no Conselho de Governo do passado dia 8 de Julho.