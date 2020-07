Stardust Acoustic Project em concerto no 'Magnólia Sunset'

No âmbito do projecto 'Magnólia Sunset', uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, realiza-se sexta-feira, pelas 19 horas, o concerto do grupo Stardust Acoustic Project, nos jardins da Quinta. A iniciativa acontece no dia em que se assinala o primeiro aniversário da reabertura da Quinta Magnólia.

Formada em 2011, a banda tem um vasto currículo que passa por actuações em bares, festas e festivais em todos os concelhos da Região.

O seu reportório passa por temas de bandas icónicas, como Pink Floyd, Dire Straits, David Bowie, António Variações, Heróis do Mar, entre outros.

O grupo é constituída por André Nóbrega na guitarra, Filipe Ferreira António na voz, Ivo Baptista no baixo, e Marco Ribeiro na guitarra clássica.

A entrada para o concerto é gratuita, mediante a apresentação de bilhetes, disponíveis no Posto de Informação Turística, na Avenida Arriaga, sendo que devido às restrições actuais, o número de lugares está limitado à lotação do espaço, sendo obrigatório, o uso de máscara.