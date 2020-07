Associação de Patinagem da Madeira responde ao CF Carvalheiro

Miguel Rodrigues, presidente da Associação de Patinagem da Madeira (APM) responde às acusações feitas pela direcção do CF Carvalheiro e explica que a reunião solicitada por Américo Aguiar foi marcada para 8 de Julho, às 18 horas, mas o presidente do clube “não compareceu” e agora “falta à verdade quando refere que o Presidente da Associação de Patinagem da Madeira não se disponibilizou para a dita reunião”.

Recorde-se que o CF Carvalheiro suspendeu a modalidade de hóquei em patins e acusou a Associação de Patinagem da Madeira de ter criado “inúmeros obstáculos e clima persecutório e de opressão”.

Sobre os espaços desportivos afectos a esta Associação para a modalidade de Hóquei em Patins, o presidente Miguel Rodrigues esclarece que a distribuição foi feita em Assembleia Geral de Associação na presença do anterior Presidente do Clube Futebol Carvalheiro e qualquer alteração “será sempre realizada em Assembleia Geral”.

Quanto à acusação de ignorar a lesão de um atleta do clube, foram estabelecidos contactos telefónicos no sentido de disponibilizar “todos os recursos da Associação de Patinagem da Madeira”, uma situação que, segundo a APM, “pode ser confirmada pelo anterior presidente, Pedro Araújo”.

Miguel Rodrigues deseja “as maiores felicidades” para o mandato do presidente do CF Carvalheiro, Américo Aguiar, e agradece a “confiança” depositada nos novos corpos directivos da Associação Patinagem da Madeira, para o quadriénio 2020-2024,eleitos por unanimidade com os votos favoráveis do referido clube.