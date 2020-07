Banco Alimentar da Madeira entrega prémio à Associação Santana Cidade Solidária

No passado mês de Maio realizaram-se as habituais Campanhas Ajuda Vale e On-line do Banco Alimentar. Este ano, excepcionalmente por força da covid-19, não puderam ser realizadas as recolhas em supermercados com voluntários.

Em alternativa, o Banco Alimentar da Madeira (BA Madeira) desafiou as instituições parceiras a participar num concurso de divulgação das referidas campanhas através da elaboração de um vídeo promocional no Facebook. O vencedor (nesta caso aquele que obtive um maior número de 'gostos' na página do Banco Alimentar da Madeira) foi a Associação Santana Cidade Solidária.

A instituição será, assim, contemplada com a atribuição de um cabaz adicional doado pelo Continente e Pingo Doce. A cerimónia de entrega do prémio ocorrerá amanhã, sexta-feira, 24 de Julho, pelas 16 horas, na sede da instituição.

De realçar que da Campanha Ajuda Vale resultaram 19 toneladas de alimentos doadas, tendo atingido um número recorde "fruto do grande empenho das instituições parceiras e imensa generosidade do povo madeirense", destaca o Banco Alimentar em nota de imprensa.

Desde há sete anos, o Banco Alimentar Contra a Fome Madeira, ajuda a alimentar pessoas e famílias comprovadamente carenciadas na Região.