Juventus perde e Ronaldo vê Bota de Ouro por um canudo

A campeã Juventus foi esta noite ao terreno do Cagliari perder por 2-0 e Cristiano Ronaldo disse praticamente adeus à conquista de uma hipotética quinta Bota de Ouro.

O ‘astro’ madeirense não só ficou em branco neste desafio, como também viu Ciro Immobile, avançado da Lazio, isolar-se na corrida à conquista do troféu individual - o italiano anotou hoje mais um tento e tem já 35 golos, mais quatro que CR7, e lidera este indicador individual que até hoje era liderado pelo avançado polaco do Bayern de Munique, Robert Lewandowski (34 golos). Actualmente, o capitão da selecção portuguesa está em terceiro nesta 'luta'.

Jogador (Clube) Golos Ciro Immobile (Lazio) 35 Robert Lewandowski (B. Munique) 34 Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 Timo Werner (Leipzig) 28 Erling Haaland (Dortmund) 29 (*)

Quando falta apenas uma jornada para que caia o pano da Liga Italiana, a turma de Sarri não conseguiu sair de Sardenha com qualquer ponto na viagem de regresso a Turim. Com muitas mexidas no ‘onze’ inicial, o técnico transalpino averbou a 6.ª derrota no campeonato frente ao agora 13.º classificado da Serie A.

Noutro encontro, a Roma, do treinador português Paulo Fonseca, segurou o 5.º posto - que garante o acesso à Liga Europa - com uma vitória diante do Torino por 3-2.

*Erling Haaland apontou esta época 29 golos, mas 16 foram apontados na Liga Austríaca, campeonato com um coeficiente mais baixo em relação às principais ligas da Europa.