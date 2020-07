Paulo Cafôfo visitou hoje a Casa das Proteas, um alojamento turístico, localizado no sítio das Felpas, em São Jorge, Santana. O novo presidente do PS-Madeira e deputado na Assembleia Legislativa da Madeira aproveitou a visita a Santana para abordar as problemáticas que afectam o desenvolvimento de toda a costa Norte da ilha e que põem em causa a coesão territorial na Região, nomeadamente o despovoamento, o envelhecimento e o empobrecimento. "Nós temos um desequilíbrio na nossa ilha. Temos 80 por cento da população a viver em concelhos como Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Machico e temos aqui uma população que é muito envelhecida", declarou, considerando que há que tomar medidas para inverter esta situação e condições para fixar as pessoas nestes locais. Neste âmbito, defendeu a existência de incentivos e benefícios para as empresas que têm sede social nestes concelhos, de modo a que possa haver criação de emprego, fixação de pessoas e desenvolvimento destas localidades.

Para além disso, o presidente do PS-M considerou essenciais os serviços públicos nestes locais, apontando particularmente a questão da Saúde, a qual, perante uma população envelhecida, tem ainda maior importância. Segundo afirmou, os serviços de urgências, os cuidados primários e continuados são factores determinantes para servirem de aliciante e de confiança para quem quer ali viver.

Recorde-se que hoje Paulo Cafôfo considerou "desproporcional" o uso generalizado de máscara face à situação de covid-19 na Madeira.