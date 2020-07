Filipe Pires quer triunfar no grupo NR4 no Rali Vinho Madeira

Filipe Pires participa na edição de 2020 do Rali Vinho da Madeira tendo como meta “tentar lutar pela vitória no grupo NR4. Antes de mais, o objectivo é sempre terminar mas gostaria também de dar espectáculo e, claro e como sempre fazemos, tentar discutir posições na classificação com concorrentes que dispõe de viaturas mais competitivas que a nossa. Esta é uma prova grande, o nosso carro foi todo revisto e estamos bastante motivados para tentar repetir o bom resultado que conseguimos na Calheta”, admitiu o piloto ao site oficial da prova.

Com 40 anos de idade, Filipe Pires iniciou-se nos ralis em 1999 após longa presença no karting, modalidade que ainda pratica. Já esteve ao volante de viaturas como o Fiat Cinquecento, Toyota Starlet, Citroën Saxo e Citroën C2 R2 tendo coleccionado títulos tanto nas competições monomarca disputadas com estes modelos como nos escalões do campeonato destinados à classe. Desde 2013 que utiliza um Mitsubishi Lancer Evo X com que foi campeão do agrupamento em quatro temporadas.