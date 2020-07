Conselho Consultivo de Economia inicia Ciclo de Reuniões

O Conselho Consultivo de Economia inicia esta sexta-feira, 24 de Julho, um ciclo de reuniões sectoriais ‘Ouvir para Decidir’.

Tal como o DIÁRIO publicou na edição impressa de hoje, este órgão independente da secretaria regional de Economia, com direcção executiva a cargo da ex-presidente da ACIF e empresária, Cristina Pedra, vai reunir-se amanhã, pelas 10 horas, no Salão Nobre Assembleia Legislativa da Madeira.

As intervenções de abertura ficarão a cargo do presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, e do secretário regional de Economia, Rui Barreto.

A iniciativa promovida pelo Conselho Consultivo, intitulada ‘Ouvir para Decidir’, conta com um programa vasto de recolha de contributos das diversas associações empresariais regionais, ordens profissionais, sindicatos, partidos, organismos e departamentos governamentais de todos os sectores da Economia, bem como dos empresários que queiram participar e dar o seu contributo para o Plano Estratégico de Recuperação da Economia da Região.

O ciclo reuniões realiza-se de 24 a 29 de Julho e o programa contempla todos os sectores da economia regional. Os interessados podem inscrever-se gratuitamente através do portal madeira.gov.pt/srem ou através do link: https://bit.ly/3jciLxU. Cada reunião terá participação limitada a 70 lugares, mediante inscrição prévia.

Recorde-se que o CCE é um órgão independente e integra como membros permanentes, a ACIF, a AJEM, a ASSICOM, a Associação de Agricultores da Madeira, a Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira, o Instituto de Qualificação Profissional, a Universidade da Madeira, o ISAL e o IDE.

Cristina Pedra é conselheira executiva e tem a missão de juntar as principais associações empresariais regionais, possibilitando a efetiva participação dos agentes económicos no plano consultivo, na definição, acompanhamento e avaliação da estratégia e do desenvolvimento da política económica da Região.

Outras reuniões

Turismo (Hotelaria) - 27 de Julho 2020

Turismo (Restauração e outras Atividades) - 27 de Julho 2020

Indústria e Setor Primário - 28 de Julho 2020

Outros Setores Económicos - 28 de Julho 2020

Economia Social - 29 de Julho 2020

Economia do Porto Santo - 18 de Agosto 2020 no Porto Santo