Conheça a proposta do 'Roteiro' desta segunda-feira, dia 13 de Julho

Carolina Deslandes actua hoje, a partir das 18h30, no festival on-line do Madeira Shopping. A cantora e compositora portuguesa realiza uma actuação em directo para o Youtube do festival e o site daquele centro comercial.

Recorde-se que o festival está a ser promovido em 14 centros comerciais geridos pela Sonae Sierra.

As pessoas que estiverem no Madeira Shopping, poderão aceder ao concerto através de QRcodes que vão estar presentes em locais estratégicos, como as zonas de restauração e de acesso às lojas ou serviços. Desta forma, os visitantes poderão interagir com a artista nacional, enquanto aguardam a sua vez para entrar nas lojas.

Até ao dia 14 de Julho, os visitantes vão poder assistir a momentos musicais e a sessões de 'Meet & Greet' com vários cantores. Além de Carolina Deslandes, participam também no evento Agir, Gisela João e os D.A.M.A. Amanhã, a partir das 18h30, o 'live' estará a cargo dos D.A.M.A.

Recorde-se que uma das músicas mais badaladas de Carolina Deslandes é 'A Vida Toda', que foi lançado em 2017.

A cantora e compositora portuguesa participou no programa 'Ídolos', tendo ficado em terceiro lugar na quarta temporada, que decorreu em 2010, na SIC.