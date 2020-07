Conheça as 8 propostas do roteiro desta quinta-feira

- Nesta fase de desconfinamento, há vários filmes, entre estreias e outros que deveriam ter estreado nas salas de cinema e que foram adiados. Esta semana, destaque para o drama ‘Burden: A Redenção’, a fita de animação ‘SamSam’, o thriller de acção ‘Wasp Network - Rede de Espiões’, o drama ‘Mulheres de Armas’, a fita ‘Três Realizadoras Portuguesas’ e ‘Sobreviver na Noite’.

- A exposição ‘Energia’, da autoria de Francisco Maya, pode ser visitada no Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz, no Funchal.

- A galeria Anjos Teixeira expõe, até 9 de Julho, a mostra ‘IDENTIDADES mecanização do ser’, de Carina Mendonça.

- Sara Santos apresenta a exposição ‘Das máscaras’, no Art Center Caravel, no Funchal.

- Pelas 18 horas decorre, a partir da rede digital do Museu Henrique e Francisco Franco, a quarta conversa no âmbito do projecto ‘Funchal Cultura 2030’, sob o tema das artes visuais com a participação dos artistas Fátima Spínola, Henrique Leal, Teresa Gonçalves Lobo e Vítor Magalhães.

- T1 do Barreirinha Bar Café acolhe, pelas 18h30, a abertura do projecto ‘Miragem’, uma exposição fotográfica e audiovisual da autoria de Georgina Abreu.

- Se gosta de Yoga, saiba que pode assistir, a partir das 19 horas, a uma Aula de Yoga ao ar livre, em frente ao mar, no Cais do Carvão, Funchal. ‘Yoga com a Freddie’ requer confirmação prévia, através do Facebook.

- Esta quinta-feira é dia de mais um programa de humor sobre a actualidade ‘DIÁbo à Solta’, com Nuno Morna e Paulo Vieira Lopes, a partir das 21 horas, através do dnoticias.pt, Facebook e canal YouTube do DIÁRIO de Notícias da Madeira.