Conheça a proposta do 'Roteiro' desta terça-feira, dia 7 de Julho

Esta terça-feira, a partir das 18h30, realiza-se um 'Meet&Greet com o cantor nacional Agir, no Madeira Shopping.

A sessão pode ser acompanhada no Youtube ou no site do centro comercial.

Trata-se de um festival on-line, que está a ser promovido em 14 centros comerciais geridos pela Sonae Sierra.

As pessoas que estiverem naquele centro comercial podem aceder à sessão através de QRcodes que vão estar presentes em locais estratégicos, como as zonas de restauração e de acesso às lojas ou serviços. Desta forma, os visitantes poderão interagir com o artista, enquanto aguardam a sua vez para entrar nas lojas.

Além de Agir, participam neste evento Carolina Deslandes, Gisela João e os D.A.M.A.

Conheça a agenda:

7 de Julho | 18h30 | Meet&Greet Agir

8 de Julho | 18h30 | Meet&Greet com Carolina Deslandes

9 de Julho | 18h30 | Live Gisela João

10 de Julho | 15h00 | Live Agir

11 de Julho | 15h00 | Meet&Greet com D.A.M.A.

13 de Julho | 18h30 | Live Carolina Deslandes

14 de Julho | 18h30 | Live D.A.M.A.

Enquanto não começa o 'Meet&Greet com o cantor nacional, oiça uma das suas músicas.