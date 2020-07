Tome nota da agenda deste sábado, dia 11 de Julho

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta um pequeno concerto e solenização eucarística com o Ensemble Vocal Feminino ‘Ninfas do Atlântico’. Este evento, o primeiro de formato presencial após o confinamento, será realizado na Igreja Paroquial Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), pelas 18h30.

João Pedro Ramos, mais conhecido por JP Ramos, realiza o espectáculo de comédia, intitulado 'Isto só acontece a mim'. Há duas sessões, às 19 e às 21 horas, no Auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Ruben Aguiar actua na manhã de sábado no programa 'Olhó Baião' da SIC. O cantor madeirense está em Lisboa para promover o seu álbum de originais '1963', que foi lançado em homenagem ao pai.

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Juventude, participa, pelas 16 horas, na campanha 'Desconfinar Jovem – A Tua Causa”' uma iniciativa da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ). Na Região Autónoma da Madeira, o 'Action Day' terá lugar na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, e contará com a presença do Director Regional de Juventude, João Rodrigues.

O Grupo Parlamentar do PSD, realiza, às 11 horas, uma iniciativa no Bairro das Romeiras, freguesia de Santo António, no Funchal.

O JPP promove uma iniciativa junto à Casa do Povo de Santo António da Serra, em Machico.