Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 7 de Julho

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a reunião plenária.

Já, pelas 11h30, a ALM acolhe a reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura.

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará, pelas 11h30, no Porto Santo para a celebração dos 40 anos da Central Dessalinizadora. Na ocasião haverá uma homenagem aos colaboradores que prestam serviço naquela infraestrutura.

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, visita, pelas 12 horas, a delegação da RAM do Júri Nacional de Exames, na Escola Secundária de Jaime Moniz.

Realiza-se, pelas 15 horas, o ciclo de conferências 'Pensar o Futuro'. Os intervenientes são o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o deputado do PS-M, Paulo Cafôfo, o presidente da JPP, Filipe Sousa, e o secretário-geral do PSD-M, José Prada. Leonel de Freitas é o moderador da iniciativa do DIÁRIO, que pode ser vista em www.dnoticias.pt e no canal 700 da NOS Madeira.

A Galeria Marca de Água promove, pelas 18h30, uma tertúlia com Vasco Fraga sobre 'Madeira: que desenvolvimento queremos'.