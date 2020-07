Tome nota da Agenda deste sábado, 4 de Julho

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove, às 11 horas, junto à Caixa Geral de Depósitos do Lido, Funchal, uma conferência de imprensa que terá como porta-voz o deputado Paulo Cafôfo.

- à mesma hora, o Grupo Parlamentar do PSD realiza uma iniciativa junto às Chegadas do Aeroporto Internacional da Madeira.

- Mais tarde, às 15 horas, Miguel Castro, candidato à liderança do partido CHEGA na Madeira, realiza um encontro de militantes no Parque de Santa Catarina, no Funchal, para apresentar os principais objetivos da sua lista para a região autónoma da Madeira.

- às 16h30, arranca a cerimónia de abertura da exposição ‘Recomposição’ de Ricardo Veloza na Quinta Magnólia-Centro Cultural. O momento contará com a presença de diversas entidades, como Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e José Prada, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Os novos órgãos sociais do Clube Naval de São Vicente tomam posse às 18 horas, no Edifício do Clube Naval de São Vicente

- Às 20h30 há Concertos Qasbah - JAM SESSIONS com Francisco Andrade Jazz Trio’ nos Jardins do QASBAH, no Lido.