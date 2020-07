Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 8 de Julho

Às 09 horas, realiza-se a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, estará presente na conferência dos representantes dos partidos, que decorre na ALM.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitam o Hospital dos Marmeleiros, no âmbito do arranque das obras de reabilitação de interiores. As declarações à comunicação social serão proferidas às 15h30, no exterior do edifício.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Escola da APEL, onde realizará uma prelecção para alunos do MBA de Gestão de Negócios Internacionais, no âmbito do módulo de comunicação. A iniciativa realiza-se às 16 horas.

Às 16h30, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, realiza uma visita de trabalho ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos.

O Boavista joga frente ao Marítimo, no Estádio do Bessa século XXI. A partida decorre às 19 horas.

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai estar, em representação do Presidente do Governo Regional, no evento gastronómico ‘De Câmara de Lobos a Machico’, pelas 19h30, no Restaurante Blue, em Machico.