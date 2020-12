LeBron James festeja 36 anos com 1.000 jogos seguidos a igualar 10 pontos na NBA

O extremo LeBron James alcançou na quarta-feira o milésimo jogo consecutivo a igualar 10 pontos na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), apontando 26 no triunfo dos Los Angeles Lakers sobre os San Antonio Spurs (121-107).

"Só tento viver o momento e continuar a dar o meu melhor para aprimorar o meu jogo, ajudar os meus companheiros da melhor forma que posso e tirar o máximo partido da minha presença em campo", explicou 'King James', no dia em que completou 36 anos.

A cumprir a 18.ª época na NBA, LeBron James demorou quase 14 anos a alcançar a marca redonda dos 1.000 jogos a igualar 10 pontos, numa série em vigor desde 06 de janeiro de 2007, quando alinhava pelo Cleveland Cavaliers (2003-2010 e 2014-2018).

Nessa estatística, o ex-jogador dos Miami Heat (2010-2014), que guiou os Los Angeles Lakers ao 17.º título em 2019/20, continua a distanciar-se de Kareem Abdul-Jabbar (787 jogos) e empatou com o lendário Michael Jordan (866 jogos) em março de 2018.

LeBron James apontou 26 pontos, cinco ressaltos e oito assistências frente aos San Antonio Spurs, que viram a adjunta Becky Hammon tornar-se a primeira mulher a liderar uma franquia na NBA, após a exclusão de Gregg Popovich durante o segundo período.

"Tentei não pensar no quadro geral nem no significado porque pode ser arrebatador", comentou Hammon, de 43 anos, ex-base internacional norte-americana, seis vezes integrada no jogo 'All-Star' da Liga feminina (WNBA) e adjunta dos Spurs desde 2014.

Dejounte Murray (29 pontos) foi o elemento mais concretizador na partida disputada no AT&T Center, no Texas, auxiliado por DeMar DeRozan (23), enquanto o alemão Dennis Schroder (21) e Anthony Davis (20) evidenciaram-se pelo conjunto de Frank Vogel.

Os Los Angeles Lakers somaram a terceira vitória em cinco jornadas da Conferência Oeste, menos uma do que os San Antonio Spurs em quatro rondas, numa temporada principiada apenas em 22 de dezembro, devido aos efeitos da pandemia de covid-19.