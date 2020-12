Canárias prevê restringir jantares de Natal a seis pessoas

As Ilhas Canárias poderão ir mais longe nas medidas decretadas pelo Governo de Espanha e restringir os jantares de Natal até um máximo de seis pessoas, em vez de dez. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo La Província - Diário de Las Palmas, que reproduz as declarações do porta-voz da Comissão de Peritos, Lluís Serra, ao La Mañana de Cope Gran Canaria.

De acordo com a notícia, o executivo canário liderado por Ángel Víctor Torres pretende ser mais severo do que o próprio Estado espanhol e até o final do período de férias natalícias, que culmina no dia 8 de Janeiro, haverá limitação de contactos.

O arquipélago está por isso a finalizar o documento de orientação para este novo plano contra a covid-19, que será apresentado esta tarde após a reunião do Conselho de Governadores, sendo possivelmente publicado, na sexta-feira, no Diário Oficial das Ilhas Canárias.

Algumas das medidas já foram estabelecidas, ontem, no Conselho Interterritorial de Saúde, como a restrição da mobilidade nos feriados (véspera de Natal e réveillon) entre a 1h30 e as 6h00, mas além da restrição de mobilidade imposta pelo governo central nas madrugadas dos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, nas Canárias serão acrescentadas as noites de 5 a 6 de Janeiro, que é, segundo o sector de transportes, uma das que costuma gerar maior mobilidade da população canária.

Os transportes públicos das ilhas serão adaptados ao 'toque de recolher'. O horário dos autocarros vai ser alargado nas horas de ponta e irá coincidir com o fecho do horário do comércio e restauração durante o período festivo.