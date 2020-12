República da Irlanda saúda acordo "bem-vindo" e "equilibrado"

O primeiro-ministro da República da Irlanda, Micheál Martin, saudou a conclusão do acordo comercial pós-saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit'), anunciado hoje pelas partes, considerando-o "equilibrado" e "bem-vindo".

"Um acordo do Brexit [saída do Reino Unido da União Europeia] é realmente bem-vindo depois de quatro longos anos de negociações", publicou Micheál Martin na rede social Twitter.

A União Europeia e o Reino Unido chegaram hoje a um acordo comercial pós-'Brexit', anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

"Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado", anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.

O chefe do Governo irlandês considerou que o acordo hoje alcançado entre Reino Unido e União Europeia permitirá a concentração na "gestão de uma boa relação nos próximos anos" entre as duas partes.

"Penso que [o acordo] representa um bom compromisso e um resultado equilibrado", assinalou também Micheál Martin num comunicado citado pela agência France-Presse.

Segundo o responsável irlandês, "o acordo concluído hoje é a versão menos má possível do Brexit, dadas as circunstâncias", acrescentou, precisando que o seu Governo irá examinar "de forma muito atenta" as cerca de duas mil páginas do documento.

Micheál Martin prometeu ainda o apoio aos pescadores irlandeses que, segundo ele, serão "desiludidos" pelo compromisso alcançado no setor das pescas, que constituiu durante muito tempo um obstáculo importante à conclusão do acordo.

Segundo o Taoiseach (designação oficial do cargo de primeiro-ministro na Irlanda), "o Reino Unido permanecerá sempre um amigo e um parceiro próximo" de Dublin.

A União Europeia e o Reino Unido acordaram disposições alfandegárias específicas para a Irlanda do Norte, para evitar o regresso a uma fronteira física entre a República da Irlanda e o Norte, que pertence ao Reino Unido.

O ministro irlandês dos Negócios Estrangeiros, Simon Coveney, assinalou no Twitter que não haverá "um regresso à fronteira dura" na ilha da Irlanda, e que o acordo de paz da sexta-feira Santa, que colocou fim, em 1998, a três décadas de violência na Irlanda do Norte, está "protegido".

A uma semana do final do "período de transição" para a consumação do 'Brexit' e da saída do Reino Unido do mercado único, o bloco europeu e Londres evitaram assim um 'divórcio' desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.

A presidência rotativa alemã do Conselho da UE já anunciou, entretanto, que convocou uma reunião dos embaixadores dos 27 junto da UE para sexta-feira de manhã (10:30 locais em Bruxelas, 09:30 de Lisboa).

Nessa reunião, o negociador-chefe do lado da UE, Michel Barnier, dará conta dos contornos do acordo aos embaixadores, que começarão então a analisar o texto de compromisso, de cerca de 2.000 páginas.