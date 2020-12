Temperatura máxima desce na Madeira em dia de céu pouco nublado

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira irá sofrer uma pequena descida da temperatura máxima nas vertentes Sul, isto num dia em que se prevê um céu geralmente pouco nublado. Quanto ao vento, este irá soprar de fraco a moderado (10 a 25 km/h) predominando de norte/nordeste.



ESTADO DO MAR

Costa Norte: ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 20/21ºC.