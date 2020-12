Formigas? Outra vez?!

Muitas espécies de formigas constroem os seus ninhos ao ar livre e tornam-se num verdadeiro incómodo quando procuram alimento dentro da habitação. Depois de descobrirem uma boa fonte de alimento, as formigas continuam a entrar, a coletar alimentos e a sair para levá-los de volta à sua colónia ao ar livre. No entanto, outras espécies de formigas entram nos edifícios e habitações, constroem lá os seus ninhos e tornam-se residentes internos e permanentes, sem pagarem renda!

Há muito a ter em consideração, quando se trata de identificar formigas e escolher o produto certo para eliminar os formigueiros.

A primeira consideração a ter é que, de nada vale deitar repelente nas formigas, sem encontrar o formigueiro, uma vez que elas continuarão a aparecer. Assim, o melhor é considerar uma abordagem que envolva uma inspeção, uma identificação da espécie de formiga, o tratamento adequado e monotorização necessária de modo a resolver a situação de uma vez por todas.

Assim, antes de começar qualquer tratamento, é imperativo identificar a espécie de formiga e encontrar a sua colónia ou ninho.

É também importante que se descubra como é que as formigas entraram dentro da habitação. As formigas normalmente são encontradas perto das suas fontes de alimento, de pontos de humidade e em locais protegidos e escondidos. Preferem particularmente buracos nas paredes, a parte inferior dos eletrodomésticos ou ar condicionado, rodapés de janelas ou paredes ou outros sítios semelhantes.

As formigas são pragas comensais, o que significa que gostam de viver perto das pessoas e alimentar-se das mesmas coisas que nós - doces, carnes, amidos e líquidos, principalmente água. Assim, também é importante definir que tipo de alimento é que as formigas preferem, uma vez que esse facto ajuda a determinar a espécie de formiga com a qual estamos a lidar.

Apesar das inspeções que possa fazer, encontrar um formigueiro pode ser muito difícil. Independentemente disso, não duvide que a chave para o controlo das formigas sempre será encontrar e eliminar a colónia ou ninho. Se não conseguir encontrar a colónia, coloque as formigas a trabalhar para si! A maneira mais eficaz de conseguir que as formigas levem o produto inseticida para o ninho, é aplicar um resíduo não repelente através do qual as formigas possam alimentar-se e levá-lo de volta para a colónia.

Convém referir novamente que a identificação das formigas continua a ter um papel crucial, uma vez que as formigas preferem diferentes alimentos e têm comportamentos diferentes, conforme a espécie.

Chelle Hartzer, entomologista consultora da 360 Pest and Food Safety Consulting, defende que procurar traços comportamentais nas espécies pode ser uma maneira fácil de identificar formigas e determinar a melhor escolha do insecticida.

Existem, contudo, algumas dicas para minimizar a entrada de formigas na sua casa:

Eliminar fontes de alimentos – Manter a cozinha arrumada vai desencorajar as formigas de entrarem na sua casa. Limpe os balcões e varra o chão regularmente. Armazene os alimentos em recipientes fechados e mantenha as frutas maduras no frigorífico. Limpe qualquer frasco pegajoso, use tampas nos baldes do lixo e despeje-os regularmente; Eliminar fontes de água – Reduzir águas paradas dentro de casa e fontes de humidade, consertar canos com pingos e verificar calhas, é meio caminho andado para que as formigas não se habituem a ir à procura de água dentro da sua casa; Animais de estimação – as taças dos animais são atrativos para as formigas, tanto da água, como da ração. Mantenha as tigelas limpas, armazene a ração seca, isolando a abertura e coloque a ração húmida não utilizada no frigorífico. Inspecione também regularmente portas de acesso do animal e as casotas colocadas nos quintais; Bloquear de pontos de acesso – Inspecione o exterior da sua habitação. Árvores e arbustos devem ser considerados, pois os galhos fornecem acessos diretos para as formigas. Sele as fendas e rachas do lado exterior da casa, especialmente nas áreas onde entram os canos; Não trave esta luta sozinho/a! – Sem o conhecimento necessário e as ferramentas adequadas, a luta contra as formigas pode ser uma dura e frustrante batalha. Uma infestação pode continuar a crescer descontroladamente se não for tratada da maneira correta. Algumas espécies de formigas podem mesmo causar danos na sua habitação ou mesmo pôr em risco a sua família, uma vez que podem contaminar os alimentos!

Portanto, se encontrar formigas na sua casa, entre em contacto connosco!

Somos profissionais credenciados no sector de controlo de pragas urbanos e proporcionamos um tratamento eficaz.

Peça-nos um orçamento gratuito:

291 930 500

www.exterminio.pt

Grupo Extermínio – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!

Fontes:

https://www.pctonline.com/article/successful-ant-management-primer/

https://www.pestworld.org/news-hub/pest-articles/six-steps-to-an-ant-free-home/