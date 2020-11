Vídeo em directo da última conferência do ciclo 'Pensar o futuro'

Começou mais uma conferência do ciclo ‘Pensar o futuro’, a última do ciclo iniciado em Abril.

Desta feita queremos saber que Madeira vai sair desta pandemia? O que vai mudar? O que precisa de ser alterado para enfrentar os novos desafios? Na prática vamos tentar desconstruir a convicção inicial que iria "ficar tudo bem", num contexto manifestamente adverso e perante um cenário repleto de incertezas.

O debate conta com a participação de oradores presenciais e um em videoconferência. São convidados João Ribeiro da Costa, professor e ‘Head of Digital Transformation’, da Universidade Católica Portuguesa; André Caldeira, administrador do Grupo Porto Bay Hotels & Resorts; André Barreto, director-geral da Quintinha São João; e Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

“Um dos nossos objectivos é debater as soluções de futuro pós-pandemia, de uma perspectiva multidisciplinar, em áreas como a Saúde, Economia, Apoio social, Turismo entre outras, determinantes para o sucesso da nossa sociedade, que se quer mais justa e mais solidária e por isso, mais próspera”, explica Carlos Perneta, director de Marketing e Eventos do DIÁRIO, entidade organizadora do evento, que conta com o apoio da NOS Madeira, Socicorreia e Santander Totta.

O evento decorre no hotel Savoy Palace, mais precisamente na Sala Vimes, a partir das 15 horas. A conferência é transmitida em directo para os canais digitais do DIÁRIO (dnoticias.pt, Youtube e Facebook), assim como para o canal cabo NOS 700. A transmissão em directo terá início às 15 horas e será igualmente transmitida na TSF.