Conheça os principais títulos dos jornais de hoje

Correio da Manhã:

- Escolas às cegas com testes rápidos: Governo encomendou 400 mil unidades, mas os diretores não sabem como fazer o rastreio. Pais aplaudem a medida"

- "Benfica alarmado com reforços: Maldição dos 20 milhões na Luz"

- "Ministério de Pedro Nuno Santos não encontra lista das reuniões das PPP"

- "Crise: Portugal dá menos apoios aos media que o Kosovo"

- "Restauração: Chefs prometem continuar os protestos"

- "Torres Vedras: Vigiados mãe e amigos de homicida em fuga"

- "Seca: Barragens do Algarve estão vazias"

- "Economia: Combustíveis abaixo do preço pré-Covid"

- "Costa portuguesa: Autoridade marítima alerta para ataques de orcas"

- "Sporting: Nuno Mendes cobiçado em Inglaterra"

- "FC Porto: Corona vale jackpot de 30 milhões"

Público:

- "Pandemia reforça poder das Finanças no controlo dos gastos do Estado"

- "Viver com RSI nos Açores: 'Se não fosse o rendimento, eu ia pedir esmola para a cidade', Crisálida Vieira, de 21 anos, de Rabo de Peixe: mudar regras do RSI obriga a acordo nacional"

- "Antigo ministro de Passos Coelho pede congresso extraordinário após aliança do PSD com o Chega"

- "Covid-19: Jovens médicos preocupados com impacto na formação"

- "Maioria das bolachas e cereais tem sal e açúcar a mais"

- "Jornalismo: Covid acelerou crise e deixou investigação em xeque"

- "Lewis Hamilton: O ativista que igualou o recorde de Schumacher"

- "Estados Unidos: Doug Emhoff, o advogado de sucesso que largou a carreira para apoiar Kamala Harris"

- "Entrevista: 'A luta pela abolição da escravatura foi grande. Temos que fazer igual para as prisões' [Manuel Hipólito Almeida dos Santos, Presidente da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos]"

Jornal de Notícias:

- "Carta de condução vai poder ser usada apenas no telemóvel"

- "Covid-19: Cuidados intensivos do Norte a cinco dias de esgotar"

- "Hospitais: Doentes de Penafiel, Matosinhos e Bragança transferidos para Lisboa"

- "Lares: Brigadas rápidas ativadas quase uma centena de vezes"

- "Fiscalização: Compras e trânsito foram a desculpa para fintar proibições"

- "Mulheres da PSP ajudam a manter a paz pelo mundo"

- "Orçamento: Quatro em cada dez pensões não serão atualizadas"

- "A. M. Porto: População com acesso desigual aos transportes"

- "Venezuela Há dois lusodescendentes nas prisões políticas"

- "Fórmula 1: Hamilton alcança sétimo título e iguala Schumacher"

Jornal i:

- "O perigo das martas"

- "Covid-19. Em 15 dias, novembro já ultrapassou as mortes de abril"

- "Desafio do Homem Pateta. 'Pagam-me mil euros por uma morte"

- "Montepio. Eugénio Rosa lamenta extinção do conselho geral"

- "PCP. Depois da Festa do Avante!, congresso causa polémica"

- "PSP. Divisão de Oeiras sob fogo após processo disciplinar"

- "Lewis Hamilton. Do autógrafo de Ron Dennis aos 7 títulos"

- "Cartões de crédito. Tenha em conta os riscos antes de escolher"

Negócios:

- "Salvador de Mello presidente do Health Cluster Portugal: 'A saúde também tem de ser tutelada pelo Ministério da Economia'"

- "Ganho inédito do BCP em bolsa dá esperança na recuperação do setor"

- "Os serviços que levam a comida à porta"

- "Orçamento: PS quer aliviar mais ISV de carros importados"

- "Resultados: Saída de Espanha passa fatura ao Novo Banco"

- "Logística: Belga VGP investe 80 milhões em Portugal"

- "Comércio: China e mais 14 países firmam acordo histórico"

A Bola:

- "Na galeria dos imortais: Lewis Hamilton conquista na Turquia o 7.º título na Fórmula 1"

- "Iguala Michael Schumacher, mas tem mais vitórias e... mais anos pela frente"

- "A história de vida de um craque das pistas que lavou carros, serviu à mesa e foi vítima de 'bullying'"

Record:

- "Benfica: Helton ameaça Odysseas: Guarda-redes brasileiro vai ser titular na Taça e pode ficar com o lugar"

- "Sporting: 'Estamos com uma confiança enorme', Porro promete leão a dar luta até ao fim"

- "FC Porto: Renovação de Marega parada: Maliano aguarda proposta"

- "Seleção: Ali Daei torce por Ronaldo: Iraniano espera ver recorde batido pelo português"

- "Fórmula 1: Hamilton iguala Schumacher"

O Jogo:

- "'Jogar a cada três dias não é para todos', Pepe admite que o calendário pesa, mas lembra que é sinal de que o FC Porto conquistou títulos"

- "Portugal-Chipre (2-1): Sub-21 prontos para conquistar a Europa"

- "Covid-19: Vírus atrasa formação"

- "Sporting: 'Amorim dá-me muita força', Porro diz-se no 'melhor momento da carreira'"

- "Benfica: Brian Rodriguez na mira"

- "V. Guimarães: 'Contratos ilegais e atos imorais', Miguel Pinto Lisboa comenta processo que opõe Júlio Mendes a Mário Ferreira"