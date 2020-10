Saiba quais as notícias que marcam a imprensa nacional

“Pensões mais baixas vão ter aumento extra de dez euros”. A notícia faz hoje manchete no Público e faz parte do Orçamento de Estado para 2021. Adiamento para Agosto permite aliviar contas públicas.

A capa do Público faz-se ainda de outras notícias:

- Futebol: empate ibérico com público, sem golos e candidatura ao mundial 2030

- Ana Gomes, candidata socialista à Presidência da República, defende mandato presidencial de sete anos e afirma que tem muito orgulho em ter Paulo Pedroso ao seu lado.

- Vistos Gold abrandam mas não largam área de Lisboa

- António Costa foi um alvo de Rui Pinto que será perdoado

- Ainda há vagas nos cursos com notas altas no superior

- Nobel da Química: ganharam o prémio com a reescrita do ADN

“Presidenciais com voto recolhido porta a porta”, escreve o Jornal de Notícias (JN) na manchete de hoje, dando conta que Governo e autarquias preparam alterações que permitam participação de eleitores confinados. Pandemia obriga a multiplicação das mesas o que tornará o processo mais caro.

Noutras matérias, destaque para o empate entre Portugal e Espanha e o teste positivo ao futebol com a presença de adeptos.

- Mudança no tribunal de Contas teve apoio de Marcelo

- Candidaturas já superam as 12 mil vagas da 2.ª fase

- Inspecção confirma negligência na Kastelo

- Quatro idosos morrem de Covid-19 num só dia em Bragança

- Acusação pede 12 anos de prisão para mãe que deixou bebé no lixo

- Duarte Lima julgado em Portugal pela morte de Rosalina Ribeiro

“As equipas andam a escolher os árbitros”, destaca o I na edição desta quinta-feira. O desabafo é de António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. José Tavares, novo presidente do Tribunal de Contas, foi referido na Comissão de inquérito sobre as PPP rodoviárias.

Noutras matérias, destaque para aumento de internamentos por infecções respiratórias e covid preocupa hospitais

- Bilionários viram as suas fortunas crescer como nunca

- A escola de Alvalade onde faltou água e os alunos estudam em contentores

“Advogados humilhados por 438 euros”, escreve o Correio da Manhã, salientando que para acederem ao subsídio têm de pedir prova às pessoas mais próximas.

Em destaque está ainda a falta de golos no jogo entre Portugal e Espanha;

- Cristina Ferreira entra em choque com Nuno Santos na TVI e diz que não vai trabalhar com ele.

- Mercado imobiliário: Portugal é dos países da EU onde as casas mais valorizam

- Vírus mata quatro mulheres em lar de Bragança

- Presidente do Tribunal de Contas facilitou PPP de José Sócrates

- Doente morre após 5 horas à espera de médico no Hospital de Santo António

“Brigadas não chegam. É preciso haver médicos regularmente nos lares”, destaca o Diário de Notícias. Vice-presidente da Ordem dos Médicos do Sul compara abordagem médica nos lares a combate aos fogos.

Destaque ainda para o presidente do Painel de Mudanças Clumáricas que afirma que quase 100% do desmatamento no Brasil é criminoso.

- OE2020: CES critica ausência de medidas anticovid nas grandes opções e Governo mantém prolongamento da mobilidade na função pública.

- Não houve golos para animar quem viu o duelo ibérico