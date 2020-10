Testamento apressado

Um moribundo às portas da morte, por não ter herdeiros diretos, apressou-se a escrever a sua última vontade. No entanto, a pressa foi tanta que não teve tempo de colocar vírgulas, pontos ou outros sinais de pontuação no texto. Rezava assim o testamento: Deixo os meus bens a minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro nada dou aos pobres.

Processo em tribunal

Quem anda com demanda com o diabo anda. O cadáver estava ainda quente, já os herdeiros andavam interessados nas baronias do testamento. E como aonde vai o cão lá vão as pulgas, atrás de cada beligerante um astuto advogado fazia engrossar o número dos herdeiros.

Como ninguém se entendia, o caso acabou em tribunal, onde cada herdeiro através do seu advogado dava diferente interpretação ao testamento, colocando no texto os sinais de pontuação.

Interpretação do mesmo texto:

1) O advogado da irmã assim pontuava: - Deixo os meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.

2) O sobrinho assim interpretava o mesmo texto: - Deixo os meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.

3) O advogado do padeiro: - Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres.

4) O defensor oficioso dos pobres colocava assim a pontuação: - Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres.

O juiz da causa, zelando pelos interesses do Estado, acrescentou uma quinta interpretação: O testamento é equívoco, pelo que a herança deve ser deferida ao Estado na qualidade de único sucessível que, com segurança, o testador não o quis afastar.

Conclusão: Em disputa de herdeiro o Estado é quem herda o dinheiro.

* Baseado num texto do ilustre escritor Dr.Valério Bexiga, ex-presidente da OA de Faro.