Sérgio Marques exige envolvimento da Madeira no Plano de Recuperação nacional

Foi perante a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e o Ministro dos Negócios Estrangeiros que, ontem, na Assembleia da República, Sérgio Marques exigiu respostas sobre a operacionalização e a participação activa da Região na elaboração do Plano de Recuperação que será apresentado por Portugal a Bruxelas, no próximo mês de Outubro e que “ainda está por definir e clarificar”, referiu o deputado madeirense.

Um atraso que, conforme frisou, não se compadece com a “situação extremamente critica” que é vivida na Madeira, nomeadamente por um tecido empresarial dependente do turismo, que carece de ser apoiado antes que feche portas, prejudicando, com o consequente desemprego, milhares de famílias que dependem desta actividade.

“Neste momento, corremos o risco de ter falência de empresas em cascata, nomeadamente as empresas ligadas ao sector turístico, porque a situação é deveras problemática e infelizmente a nossa economia poderá vir a sofrer uma recessão com o dobro da intensidade da média do país”, vincou, na ocasião, o deputado Social-democrata, exigindo, por isso, “a resposta e a solidariedade que tardam, por parte do Governo da República, face aos madeirenses”, assim como a rápida definição de qual será a participação da Madeira no Plano a apresentar a Bruxelas e, consequentemente, que recursos terá a Região.

Sérgio Marques fez ainda questão de valorizar o acordo alcançado na Europa. "Acho que este é um bom acordo para a Europa, é um fortíssimo sinal de solidariedade e esperança e é mesmo um sinal de relevância política do espaço europeu, até porque estava em jogo a própria vida da União Europeia", disse, reiterando que, à semelhança desta resposta, “significativa e à altura dos acontecimentos graves que estamos a viver”, também Portugal “deve responder às suas Regiões Autónomas, apoiando-as e envolvendo-as nas várias formas que representem uma saída para esta crise”.