Região com mais 8 casos importados e mais 1 de transmissão local

A Madeira contabiliza, esta quinta-feira, mais 9 casos positivos de covid-19, sendo que um deles diz respeito a um caso de transmissão local. No total, neste momento, a Região totaliza 115 casos activos.

O boletim epidemiológico emitido pelo IASaúde refere que mais 3 pessoas recuperaram e existem 19 novas situações em estudo, que dizem respeito a 9 situações provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 10 relacionadas com contactos de casos positivos, pelo que as investigações epidemiológicas estão em curso.

Os novos casos referem-se a 5 pessoas provenientes da Polónia, 1 do Reino Unido, 1 da Reg. de Lisboa e Vale do Tejo e 1 da Reg. Norte de Portugal. O caso de transmissão local trata-se de um contacto com um viajante que, após uma estada de curta duração na RAM, regressou à origem, tendo testado positivo posteriormente.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 58 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 56 em alojamento próprio e 1 doente encontra-se internado na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 14.041, mais 37 chamadas nas últimas 24h