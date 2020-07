A Associação de Investigação Científica do Atlântico (AICA) lamenta profundamente o falecimento de Helena Jardim, ex-Presidente da Assembleia Geral, e “agradece publicamente todo o trabalho desenvolvido nesta Associação”, assim como “a forma empenhada e competente” com que desempenhou as suas funções entre 2016 e 2020.

À Família enlutada, a direcção da AICA endereça sentidas condolências.