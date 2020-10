Pelo menos 17 mortos em queda de igreja de três andares no Gana

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras dezenas podem ainda estar presas sob os escombros de uma igreja de três andares que ruiu no leste do Gana, disseram hoje as autoridades locais.

Oito pessoas foram retiradas vivas dos escombros, de acordo com relatos de socorristas à agência France-Presse (AFP).

"Estamos a enviar mais pás para limpar os escombros. Receamos que várias pessoas ainda possam estar presas", disse o chefe da assistência nacional, Gyan Willington.

Os resgatados foram levados para hospitais, disse o governador da região oriental, Eric Darfur, à AFP.

"Não temos ideia de quantas pessoas podem ainda estar presas, mas a missão de socorro continua", acrescentou.

As causas do acidente ainda não foram conhecidas, tendo acontecido quando a igreja evangélica de três andares da cidade de Akyem Batabi ruiu, numa altura em que mais de 60 pessoas estavam reunidas para a missa, de acordo com um sobrevivente entrevistado pelos meios de comunicação locais.

"Estávamos a descansar na igreja quando parte do edifício desabou", disse Mavis Antwi, adiantando: "Começámos a correr, alguns conseguiram fugir, mas outros ficaram presos".