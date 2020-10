MSC Magnifica regressa ao mar com cruzeiros de 10 noites pelo Mediterrâneo Ocidental e Oriental

O MSC Magnifica partiu ontem de Génova, Itália, e tornou-se no segundo navio da MSC Cruzeiros a receber de volta a bordo passageiros desde que a principal Companhia de cruzeiros Europeia recomeçou as operações em Agosto.

"O navio iniciou uma impressionante viagem de 10 noites de descontração e descoberta no Mar Mediterrâneo Ocidental e Oriental, com escalas previstas nos portos de Livorno para visitas a Florença e Pisa, Messina, na Sicília, Pireus, para Atenas, Katakolon em Olympia, Valetta, em Malta, e Civitavecchia para Roma, antes de regressar a Génova. O MSC Magnifica vai realizar seis longos e enriquecidos cruzeiros pelo Mediterrâneo antes do final do ano, incluindo um itinerário de 8 noites especial de Natal que partirá de Génova no dia 18 de Dezembro de 2020", lê-se numa nota de imprensa.

"Este é o segundo navio a ver implementado o abrangente protocolo de saúde e segurança da MSC Cruzeiros, que foi desenvolvido por especialistas médicos externos e formalmente aprovado pelas autoridades nacionais e locais relevantes. As medidas abrangentes de segurança destinadas em primeiro lugar a proteger o bem-estar dos hóspedes, tripulação e localidades visitadas foram implementadas pela primeira vez em Agosto, quando o MSC Grandiosa se tornou no primeiro grande navio de cruzeiro do mundo a regressar ao serviço, em Agosto. O emblemático navio da Companhia completou agora nove viagens de 7 noites e demonstrou positivamente a eficácia do protocolo. As medidas incluem visitas em terra protegidas por uma “bolha social” para que os passageiros também possam desfrutar dos destinos em cada porto de escala", acrescenta a mesma nota.

De acordo com a companhia "o protocolo de saúde e segurança da MSC Cruzeiros inclui rastreios de saúde universais para todos - hóspedes e tripulação – com a inclusão de testes para COVID-19 antes do embarque; medidas elevadas de saneamento e limpeza em todo o navio; gestão do distanciamento social; uso de máscaras faciais em áreas públicas e tecnologia para auxiliar no rastreio e identificação a bordo. Nesta fase inicial, a capacidade do navio também foi reduzida para 70 por cento para assegurar que o distanciamento social possa ser garantido a bordo".

Companhia regressa à Madeira em Janeiro

A companhia MSC já tem regresso previsto à Madeira para Janeiro do próximo ano, tendo assim prevista escala para o porto do Funchal.