Grande apreensão de droga feita pela PSP de Lisboa está ligada às ilhas

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa anunciou hoje que a tonelada de haxixe apreendida na sexta-feira vale 3 milhões de euros, numa operação que resultou em prisão preventiva para três dos seis detidos. "Este Processo Nómada decorre há três anos e incidiu sobre a atividade criminosa deste grupo com incidência em Lisboa, mas com ligação a outras cidades e também às ilhas", disse o comandante João Prisciliano durante a apresentação da operação, que decorre há três anos e no âmbito da qual já tinham sido apreendidos 10 quilos de cocaína e 50 quilos de haxixe.

Durante a conferência de imprensa que decorreu hoje ao final da tarde em Lisboa, o comandante João Prisciliano explicou que estas cerca de 2 milhões de doses individuais têm um valor de 3 milhões de euros para o comprador do lote, o que significa que valeriam mais quando chegassem aos consumidores.

Esta manhã, foram presentes a um juiz seis pessoas, todas de nacionalidade portuguesa entre os 22 e os 35 anos, tendo três ficado em prisão preventiva e outras três em prisão domiciliária.

A essas quantidades junta-se a tonelada de haxixe apreendida em duas carrinhas na sexta-feira durante uma operação que decorreu na A2, que foi a maior apreensão da última década, segundo a PSP.

Para além da tonelada de haxixe, foi também apreendido cerca de 350 mil euros em numerário e seis viaturas de alta cilindrada, um revólver e um relógio avaliado em 250 mil euros, apontou o comissário João Prisciliano.

"Esta operação começou há três anos e, em forma de investigação em pirâmide, foi subindo até chegar ao principal traficante, que nos conduziu a esta apreensão", disse o comissário João Prisciliano, concluindo que era provável que a droga tivesse vindo do norte de África.

O valor agora divulgado é bastante superior ao número de doses que tinha sido apresentado esta tarde no comunicado inicial da PSP, que apontava para "a maior apreensão da última década, com 158.200 doses de cocaína".