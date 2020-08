Quatro meses de investigação da Polícia Judiciária resultaram no passado fim-de-semana na detenção de uma mulher de 55 anos residente em Lisboa que transportava 10 quilos de heroína. A mulher foi detida em flagrante delito no Aeroporto Internacional da Madeira na sequência do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira na operação a que chamaram ‘Pico Ruivo’ e que visou o visou o desmantelamento de um circuito relevante de abastecimento de droga à Região.

“Trata-se da maior apreensão de heroína registada na Região Autónoma da Madeira, sendo a quantidade apreendida susceptível de corresponder a aproximadamente 120.000 doses individuais”, dá conta a PJ, acrescentando no comunicado que a detida foi presente às autoridades judiciais que lhe decretaram a prisão preventiva.

O caso ainda não está encerrado. As investigações prosseguem.