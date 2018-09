Portugal e Itália assinam memorando para patrulhas conjuntas

O Diretor Nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Manuel Peça Farinha, deslocou-se a Roma, Itália, no passado dia 13 de Setembro, para a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a Polícia de Segurança Pública e a Direzione Centrale della Polizia Criminale do Dipartimento della Pubblica Sicurezza do Ministero dell’interno italiano.

Este MoU, assinado entre o diretor nacional da PSP e o Prefeito Nicolò D’Angelo, Vice-Chefe do Corpo da Polizia di Stato e o Diretor da Polícia Criminal transalpina, veio reforçar a cooperação bilateral no contexto dos patrulhamentos conjuntos em áreas turísticas de ambos os países, dando continuidade às excelentes relações de cooperação e ao bom relacionamento institucional entre as duas organizações policiais.

Além da concretização desta área de interesse comum, o encontro entre ambos os responsáveis policiais permitiu, ainda, abordar e lançar novos projetos de cooperação bilateral no âmbito da manutenção da ordem pública e da intervenção policial, designadamente a gestão de segurança de grandes eventos desportivos e a investigação criminal no contexto da segurança dos transportes públicos, entre outros temas de interesse recíproco.

Recorde-se que no passado mês de Julho, a PSP de Lisboa contou com a presença de elementos da Polizia de Stato de Itália, no âmbito do “Programa Esquadras Europeias”, que tiveram como principal missão auxiliar o contacto entre os polícias portugueses e os muitos cidadãos italianos que visitaram Lisboa durante o festival musical “NOS Alive”.

O “Programa Esquadras Europeias” conta já com a colaboração conjunta entre a PSP, o Cuerpo Nacional de Policia espanhol (CNP) e com a Police Nationale francesa (PN), juntando-se, agora, a Polícia transalpina.