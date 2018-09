Alzheimer Portugal promove “Passeio da Memória” em 67 municípios do país, incluindo a Madeira

A Alzheimer Portugal vai promover o “Passeio da Memória”, que começa este sábado em Torres Novas e Oliveira do Bairro e irá percorrer 67 municípios de todo o país, incluindo Açores e Madeira, foi hoje revelado.

No sábado, realizam-se em Torres Novas e Oliveira do Bairro caminhadas solidárias, organizadas pela Alzheimer Portugal, que pretendem “informar e consciencializar a população para a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, para os sinais de alerta e, sobretudo, para a importância do diagnóstico atempado”, segundo uma nota de imprensa hoje enviada.

A iniciativa “Passeio da Memória” irá, até ao final de Setembro, passar por vários municípios do país, incluindo nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e integra as comemorações do 30.º aniversário da associação.

Segundo o presidente da instituição, José Carreira, “qualquer pessoa pode participar” no “Passeio da Memória” desde que “reúna condições de saúde para a prática deste tipo de actividade”.

Esta iniciativa realiza-se desde 2011 e tem vindo a chegar a cada vez mais pessoas, tendo, no ano passado, contado com milhares de participantes em 19 localidades.

Este ano, na oitava edição, são 67 os locais que irão acolher a caminhada solidária, sendo que, em alguns deles, podem-se esperar algumas novidades, como corridas solidárias em Coimbra e Arruda dos Vinhos, nos dias 22 e 23 de Setembro respectivamente, ou a realização de um peddy-paper em Tabuaço, no dia 22 e em Guimarães, no dia 30 de Setembro.

Câmara de Lobos, Caniço, Funchal, Machico e Santa Cruz são as localidades da região que vão acolher este evento.

As inscrições podem ser feitas na página de internet www.passeiodamemoria.org ou presencialmente na sede, delegações ou gabinetes de Alzheimer Portugal, bem como no próprio dia, no local onde irá decorrer a acção.

José Carreira informa que “a cada inscrição está associado um donativo mínimo de cinco euros por participante” e esclarece que “metade do valor angariado em cada local irá reverter para o desenvolvimento de acções que, com o apoio dos municípios parceiros, contribuam para aumentar os conhecimentos sobre a demência, tais como acções de informação ou actividades formativas” e que “o restante valor das inscrições reverte a favor da associação”.

A Alzheimer Portugal é uma associação que pretende “promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares e cuidadores”.

‘Passeio da Memória’ na Madeira

Câmara de Lobos

21 de Setembro | 9h30 Caniço (Santa Cruz)

29 de Setembro | 09h30 Funchal

21 de Setembro | 10h00

Machico

21 de Setembro | 15h30 Santa Cruz

22 de Setembro | 9h30