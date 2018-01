UNIECF pede mais apoio para as crianças venezuelanas com intensificação da crise

A UNICEF defendeu hoje que o Governo venezuelano deve cuidar das crianças, considerando que neste grupo populacional que “aumenta a prevalência da desnutrição infantil” ao mesmo tempo que se intensifica “uma crise económica cada vez mais profunda”.

Em comunicado divulgado nas Nações Unidas e em Caracas, o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF) explica que “apesar de não existirem dados exatos, devido à falta de informação oficial sobre saúde e nutrição, há sinais claros de que a crise está a limitar o acesso das crianças a assistência médica, a alimentos e medicamentos”.

Segundo a UNICEF, a informação oficial disponível, publicada pelo Instituto Nacional de Nutrição em 2009, dá conta de que “a prevalência de peso inferior ao correspondente à altura nas crianças com menos de cinco anos era, naquela altura, de 3,2%”.

“No entanto, estudos não oficiais mais recentes mostram taxas ainda maiores”, destaca-se no comunicado, considerando que o Relatório Global de Nutrição calcula uma prevalência de 4,1%, enquanto que o Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo em 2017, sugere que a desnutrição ou a medida da fome que indica a proporção da população com consumo insuficiente de alimentos, na Venezuela, aumentou para 10,5% e para 13% entre 2004-2006 e 2014-2016, respetivamente.