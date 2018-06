Um palestiniano morto e vários feridos em explosão em Gaza

Um palestiniano morreu hoje e vários ficaram feridos numa explosão junto à barreira de segurança que separa Israel da faixa de Gaza, indicaram o exército israelita e fontes da saúde palestinianas.

“Cinco terroristas tentaram sabotar uma estrutura de segurança na cerca na zona norte de Gaza, a estrutura explodiu e alguns deles ficaram feridos”, disse à agência noticiosa espanhola EFE uma porta-voz militar, que não deu informações sobre qualquer morte.

A morte de um palestiniano foi referida pelo porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, Ashraf al-Qedra, que identificou o morto como Sabri Ahmed Abu Khader, de 24 anos.

Inicialmente, meios israelitas e palestinianos indicaram que o jovem morreu devido a disparos do exército israelita, após soldados terem aberto fogo contra os cinco suspeitos que se aproximaram da cerca de separação, mas a porta-voz militar atribuiu o incidente a “uma explosão”, sobre a qual não deu pormenores.

O incidente ocorreu perto do posto fronteiriço de Karni, no norte da faixa de Gaza, horas depois de três projécteis terem sido lançados do enclave palestiniano para território israelita, sem causar feridos.

A força aérea israelita respondeu ao lançamento dos projecteis e de centenas de balões incendiários nas últimas semanas com nove ataques aéreos contra “objectivos militares” do grupo radical palestiniano Hamas, que controla Gaza, anunciou o exército.

O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, advertiu hoje que Israel não permitirá que os palestinianos de Gaza continuem a lançar artefactos incendiários, que nos últimos meses causaram mais de 300 incêndios e queimaram cerca de 3.000 hectares de bosque e culturas, segundo os bombeiros israelitas.

Desde 30 de Março, quando começaram os protestos da denominada ‘marcha do retorno’ junto à barreira de separação, pelo menos 131 palestinianos foram mortos pelo exército israelita.