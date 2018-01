UE condena ataque terrorista contra ‘Save the Children’ no Afeganistão

A UE condenou hoje o atentado contra a delegação da organização não-governamental Save the Children, em Jalalabad (leste do Afeganistão), que causou pelo menos seis mortos e 20 feridos e que qualificou como um “ataque contra a humanidade”.

“Não permitiremos que actos de terror detenham o nosso apoio aos mais necessitados no Afeganistão”, disseram a alta representante para a Política Externa da UE, Federica Mogherini, o comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides, e o comissário para o Desenvolvimento Internacional, Neven Mimica, numa declaração conjunta.

O comunicado salientou também que o atentado terrorista foi uma “grave violação do direito internacional”.

“É uma afronta para todas as organizações humanitárias e, particularmente, mostra uma indiferença flagrante pelo bem-estar e o futuro de todas as crianças afegãs que dependem do trabalho e da dedicação de outros”, salientaram.