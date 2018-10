Trump vai visitar áreas afectadas pelo furacão Michael que causou pelo menos 13 mortos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai visitar a Florida e a Geórgia na próxima semana para ver os estragos causados pelo Furacão Michael, que provocou pelo menos 13 mortos.

Donald Trump anunciou a sua intenção de visitar as zonas na rede social Twitter, mas não especificou quando efectuará a visita às áreas afectadas.

“As pessoas não fazem ideia da intensidade com que o furacão Michael atingiu o Estado da Geórgia”, escreveu o Presidente norte-americano.

O Presidente garantiu que a sua administração está a trabalhar “de forma muito intensa em todas as zonas e todos os estados que foram atingidos”.

Segundo as autoridades norte-americanas, o furacão causou a morte a pelo menos 13 pessoas nos vários Estados atingidos, referindo que o número de mortos pode vir a aumentar.

As autoridades na Virgínia continuam as buscas por duas pessoas que foram arrastadas pelas águas durante as inundações que ocorreram.

O furacão Michael, que atingiu na quarta-feira o noroeste da Florida com a categoria 4 e com ventos de cerca de 250 quilómetros por hora, tem vindo a perder intensidade, tendo já passado à categoria de ciclone pós-tropical.

O furacão destruiu ruas inteiras de casas e estabelecimentos comerciais, derrubou árvores, arrancou estruturas, provocou inundações e levou muitos destroços para as estradas, com a zona de México Beach a ser das mais afetadas.

Imagens aéreas mostram casas levadas pela força dos ventos, bases aéreas foram também destruídas.

Tudo o que resta são os alarmes de incêndio das casas devastadas pelo furacão Michael e o equipamento de construção que desimpede as vias de acesso.

Centenas de milhares de casas e empresas na Florida, Alabama, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia estão sem energia e sem telefone.