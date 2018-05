Trump aprova medidas que facilitam despedimento de trabalhadores do sector público

O presidente dos EUA, Donald Trump, aprovou sexta-feira três ordens executivas que tornam mais fácil o despedimento de trabalhadores do setor público e reduzem o tempo que podem dedicar a trabalho sindical.

Desde a campanha presidencial, Trump mostrou vontade em reducir o número trabalhadores administrativos em Washington que acusou de “fraude e abuso”, cita a EFE.

Em janeiro, no seu primeiro discurso sobre o Estado da União, Trump pediu ao Congresso que capacitasse “cada secretário do Governo com a autoridade de recompensar os bons trabalhadores e despedir os que minassem a confiança pública e falhassem ao povo norte americano”.

As ordens executivas aprovadas sexta-feira vão nesse sentido, ainda que um futuro presidente possa suspendê-las.

A primeira das ordens facilita o despedimento de trabalhadores com baixo rendimento por má conduta, reduzindo de 120 para 30 dias o período concedido para melhoria de desempenho antes de uma decisão final.

A segunda medida ordena aos departamentos e agências que reduzam a menos de um ano os períodos para negociar contratos com os sindicatos que representam os trabalhadores

A terceira limita a 25% da jornada laboral o tempo que os trabalhadores podem destinar a trabalho sincial, um direito consagrado pelo Congresso há cerca de 40 anos.