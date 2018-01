Trump apela a uma mudança no regime iraniano

O Presidente dos Estados Unidos apelou hoje a uma mudança no regime iraniano, após os protestos dos últimos dias.

“O Irão está a falhar a todos os níveis, apesar do mau acordo celebrado com a administração Obama. O grande povo do Irão foi reprimido. Eles têm fome de alimentos e de liberdade. A grande riqueza do Irão é confiscada, tal como os direitos humanos, é tempo de mudança”, disse Donald Trump, através do Twitter.

Pelo menos 200 pessoas foram detidas na sequência de protestos contra o Governo iraniano em Teerão, informou, este domingo, o vice-governador da capital, Ali Asghar Nasserbakht, citado pela agência ILNA.

Nasserbakht disse que a polícia deteve pessoas que planeavam realizar motins e distúrbios, bem como a destruição de instalações públicas.

O mesmo responsável, que tem a tutela da segurança em Teerão, avançou que foram detidos cerca de 40 líderes dos manifestantes.

Pelo menos dez pessoas morreram nos protestos que ocorreram no Irão, adiantou hoje a televisão estatal iraniana.