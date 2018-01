StartUP Portugal organiza missão inédita à feira tecnológica CES em Las Vegas

A StartUP Portugal vai levar, pela primeira vez, empresas ao evento de tecnologia CES, que decorre entre 07 e 12 de janeiro, em Las Vegas (Estados Unidos), estando as inscrições para esta missão ainda abertas até quinta-feira.

Em comunicado, a associação responsável pela estratégia nacional para o empreendedorismo informou estarem cinco empresas, em fase de internacionalização, incluídas na missão para “apresentar as suas inovações numa das maiores feiras profissionais e especializadas do mundo, o Consumer Electronics Show (CES)”.

Na lista estão a Follow Inspiration, a operar na construção de ‘robots’ de apoio ao consumo, a Findster, criadora de uma tecnologia de ‘tracking’ (localização) de animais de estimação por GPS, a Invoice Capture, de serviços de optimização de facturação, a Infinite Foundry, uma plataforma de ‘cloud’ que permite a projecção e simulação de produtos em 3D e a SubVisual, empresa de design especializada em conteúdos e produtos mobile e web.

Para esta missão, que conta com o apoio da AICEP na identificação de empresas locais para reuniões com os empreendedores nacionais, ainda estão abertas as candidaturas até quinta-feira.

No âmbito do programa Missions Abroad, de apoio à internacionalização de jovens empresas, a CES é a primeira deslocação de um calendário que integra mais 10 missões, incluindo a CeBIT, em Hannover (Alemanha).

“Para além da organização da presença no evento, das viagens, alojamento e do apoio financeiro que pode ascender a 40% dos custos, as ‘startups’ [empresas com potencial rápido de crescimento] contam com acompanhamento personalizado por parte da Startup Portugal durante toda a missão”, lê-se ainda no comunicado.