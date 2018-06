Sobe para 62 o número de vítimas mortais da erupção vulcânica na Guatemala

Pelo menos 62 pessoas morreram em consequência da erupção do vulcão do Fogo, na Guatemala, indicou hoje o diretor do Instituto Nacional de Ciências Forenses guatemalteco, Fanuel Garcia.

Segundo o responsável, é esse o número de cadáveres até agora recuperados, nas aldeias de Los Lotes e El Rodeo, depois de um primeiro balanço de 33 vítimas mortais, das quais apenas 13 haviam então sido identificadas.

O vulcão, situado a oeste da Cidade da Guatemala, entrou em violenta erupção no domingo, cobrindo as aldeias circundantes de cinzas incandescentes e lava que deram aos residentes nas imediações pouco tempo para fugir.

A agência nacional de gestão de desastres, CONRED, indicou que há pelo menos 46 feridos, um número que preveem possa aumentar nas próximas horas.

De acordo com as autoridades, 3.100 pessoas de povoações na região foram retiradas das habitações devido à queda das cinzas, que afetam uma área onde residem cerca de 1,7 milhões de pessoas.

O instituto de sismologia guatemalteco anunciou que o vulcão, de 3.763 metros de altura, está a voltar à atividade normal, mas advertiu que as ravinas, de até 80 metros de profundidade, estão cheias de matéria vulcânica, não excluindo a ocorrência de uma nova erupção.