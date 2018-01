Sobe para 18 número de mortos em colisão de comboio e camião na África do Sul

A colisão hoje ocorrida de um comboio e um camião numa passagem de nível no centro da África do Sul fez pelo menos 18 mortos e 260 feridos, encurralados dentro de carruagens em chamas, segundo dados oficiais actualizados.

“O balanço é agora de 18 mortos e cerca de 260 feridos”, declarou o ministro dos Transportes sul-africano, Joe Maswanganyi, advertindo que o número de vítimas poderá aumentar.

Na sequência do acidente que provocou o descarrilamento do comboio, deflagrou um incêndio numa das carruagens da composição que se propagou-se a mais seis, fazendo com que os passageiros ficassem reféns das chamas e do fumo negro, enquanto as equipas de socorro acorriam ao local para extinguir o fogo.

O comboio, que efectuava a ligação entre Port Elizabeth (sul) e Joanesburgo, transportava, segundo a companhia ferroviária Shosholoza Meyl, 429 passageiros, muitos dos quais regressavam a casa após as férias.

“Temos ainda que levantar os vagões para ver se há lá pessoas presas. Não sabemos o que vamos encontrar”, disse um responsável da companhia, no local do acidente, prometendo realizar um inquérito aprofundado.

O acidente ocorreu pelas 09:00 locais (07:00 de Lisboa), perto da cidade de Kroonstad, a 200 quilómetros a sudoeste de Joanesburgo, quando um camião com dois atrelados atravessou a via-férrea.

“O motorista do camião tentou a sorte, e isso custou muitas vidas”, indignou-se o ministro, que se deslocou ao local da colisão.

O condutor do camião foi hospitalizado e vão ser-lhe feitos testes de alcoolémia para determinar se estava ou não embriagado, precisou o governante.

Alguns feridos receberam tratamento no local, perto da linha ferroviária, e outros foram transportados para hospitais.

Os passageiros que escaparam ilesos ao acidente aguardavam visivelmente abalados, alguns com as respectivas bagagens, na beira da estrada.

Na África do Sul, nem todas as passagens de nível tem barreiras de segurança.

O último acidente ferroviário grave no país aconteceu em 2015 e fez 15 mortos: um mini autocarro caiu sobre uma linha férrea e embateu num comboio.

Em 1994, 64 pessoas morreram no descarrilamento de um comboio perto de Durban (nordeste).