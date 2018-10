Sismo de magnitude 4,9 registado no sul do Perú

Um sismo de magnitude 4,9 sacudiu na sexta-feira a região de Ica, no sul do Peru, mas não há registo de vítimas ou danos materiais, segundo fontes oficiais.

De acordo com o relatório do Instituto Geofísico do Peru (IGP), o terramoto foi sentido às 19:13 horas (00:13 de hoje, em Lisboa), com um epicentro a 44 quilómetros a oeste de Pisco e a 29 quilómetros de profundidade no oceano Pacífico.

Em Pisco, onde foi mais sentido, o simo chegou a causar cenas de pânico entre os cidadãos, já que a cidade foi em grande parte destruída em 2007 por um sismo de magnitude 7,9 que deixou mais de 500 mortos.

O Perú situa-se no desgignado Anel de Fogo do Pacífico, zona de forte atividade sísmica.