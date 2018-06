Sismo abala canal de Moçambique mas sem provocar danos

Um sismo de magnitude 5.1 na escala de Ritcher foi sentido na madrugada de hoje no norte de Moçambique, informou o Instituto Nacional de Minas, mas as autoridades não têm registo de vítimas ou danos sérios.

O sismo acorreu às 00h55 locais (23h55 de Lisboa), no canal de Moçambique, a 45 quilómetros da Ilha do Ibo, na província de Cabo Delgado, norte do país, a uma profundidade de 10 quilómetros.

As autoridades moçambicanas dizem que não há registo de vítimas mortais nem danos.

“O Inami, entidade responsável por monitorizar a actividade sísmica em Moçambique, está em permanente contacto com as autoridades administrativas dos distritos afectados para monitorar a situação”, referem em comunicado.