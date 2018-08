Seis mortos em ataque a um posto de controlo perto de Tripoli

Pelo menos seis pessoas morreram num ataque a um posto de controlo nos arredores da cidade de Al Hamis, a cerca de 50 quilómetros a leste de Tripoli, na Líbia, informaram hoje fontes de segurança da capital.

De acordo com a agência de notícias EFE, as mesmas fontes explicam que no tiroteio, que ocorreu no início da manhã, quatro dos milicianos que guardavam o posto de controlo e dois dos atacantes, que ainda não foram identificados, morreram.

O ataque ocorreu na véspera da comemoração da queda, há sete anos, de Tripoli nas mãos de diferentes grupos armados rebeldes e a fuga do ditador Moammar Gadhafi, que seria assassinado dois meses e meio depois.

Na Líbia, os dois governos, um apoiado pelas Nações Unidas, em Tripoli, outro liderado pelo marechal Khalifa Haftar, em Tobrouk, lutam para assumir o poder do país.

A divisão e a anarquia permitiram, além disso, que diferentes organizações ´jihadistas´ se enraizassem no seu território e proliferassem milícias armadas e máfias dedicadas ao contrabando de armas, pessoas, combustível e comida, que dominam a sua economia.