Representante da ONU elogia solidariedade da América Latina para com venezuelanos

O representante especial da ONU para os refugiados e migrantes venezuelanos, Eduardo Stein, elogiou na segunda-feira o exemplo de solidariedade dos diferentes países da América Latina para com a população que abandonou a Venezuela para fugir da crise.

“Gera esperança ver a maneira como as populações de vários países, que acolhem migrantes venezuelanos, têm reagido com níveis de solidariedade pouco vistos noutras regiões do mundo com fenómenos migratórios em massa, parecidos”, disse.

Eduardo Stein falava aos jornalistas, na cidade de Bogotá, no âmbito de uma visita à Colômbia, onde pretende conhecer, ‘in loco’, as causas que levaram mais de 2,3 milhões de venezuelanos a abandonarem recentemente o seu país.

Por outro lado, explicou que aquelas organização não pretendem “intervir em discussões de natureza política, mas ater-se aos esforços que, na dimensão humana, possam ser impulsionados, mobilizados ou promovidos e que estejam nas mãos” dos distintos Governos.

Dados não oficiais dão conta de que quase um milhão de venezuelanos cruzaram, nos últimos anos, a fronteira com a Colômbia, radicando-se no vizinho país.

Actualmente, quase 35 mil venezuelanos cruzam diariamente a fronteira com a Colômbia para garantir alimentos e medicamentos.