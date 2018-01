Quase 88% dos indonésios vê homossexualidade como uma ameaça

Quase 88% dos indonésios considera negativamente a comunidade de lésbicas, homossexuais, bissexuais e transgénero (LGBT), como uma ameaça, indica uma sondagem apresentada hoje em Jacarta.

Enquanto 87,6% dos inquiridos veem o grupo como uma ameaça, 79% rejeita a ideia de ter um membro dessa comunidade como vizinho e 89% recusa governantes que não sejam heterossexuais.

A sondagem indica que 81,5% considera que as tendências homossexuais são proibidas pela sua religião, o que se aplica “a todas as religiões”, disse Ade Armando, diretor de meios da consultora Saiful Mujani Research and Consulting, durante a apresentação do estudo de opinião.

A sondagem, efetuada entre 2016 e 2017, conta com uma amostra de 1.220 indonésios das 34 províncias do arquipélago, segundo Armando.